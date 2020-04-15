Запрет на импорт курятины из Украины еще не сняли четыре страны (список)

Территория Украины будет считаться свободной от птичьего гриппа с 14 мая.

Япония, Оман, Китай и Южная Корея еще не сняли запрет на импорт курятины с территории Украины, который был введен из-за вспышки птичьего гриппа в Винницкой области в январе текущего года.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщила и.о. главы Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Ольга Шевченко.

"Запрет на импорт курятины с территории Винницкой области еще не сняли Гонконг, Кувейт и Казахстан. При этом продолжают запрет на торговлю со всей страной Япония, Оман, Китай и Южная Корея", - сказала она.

По словам Шевченко, Евросоюз, Молдова и Объединенные Арабские Эмираты разрешили ввоз птицы со всей территории Украины, кроме 10-километровой зоны вокруг источника вспышки - агропредприятия "Хутор" в Немировском районе Винницкой области. На сегодня источник заболевания полностью ликвидирован.

"Местная администрация объявила о завершении карантина по гриппу птицы в Винницкой области еще 14 марта. Однако, согласно международным правилам, территория Украины будет считаться свободной от птичьего гриппа с 14 мая, поэтому ограничения на импорт ряда стран пока действуют", - объяснила Шевченко.

Как сообщал УНИАН, 20 января этого года ветеринары зафиксировали первый с 2017 года случай птичьего гриппа в Украине – на агропредприятии "Хутор" в Винницкой области. В результате специалисты уничтожили более 100 тысяч голов домашней птицы.

23 января Европейский Союз приостановил импорт из Украины мяса и мясной продукции из птицы в связи со вспышкой птичьего гриппа. Аналогичный запрет ввели еще более 10 стран.

По данным Государственной таможенной службы, Украина в январе-марте 2020 года сократила экспорт мяса птицы на 7% – 136,4 миллиона долларов. Основными покупателями украинской курятины были Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.