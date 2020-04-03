Украина и Южная Корея намерены усилить сотрудничество в агросекторе

Также стороны обсудили сотрудничество для борьбы с распространением коронавируса.

Украина и Южная Корея намерены усилить сотрудничество в аграрном секторе, в частности, увеличить товарооборот между странами.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства по итогам встречи министра Игоря Петрашко с послом Республики Корея в Украине Квон Ки-Чангом.

"По словам министра, перспективным направлением в отношениях с Кореей является сельское хозяйство, в частности, наращивание экспорта и расширение номенклатуры с/х и пищевой продукции, реализация совместных проектов по производству сельхозтехники, ускорение процесса сертификации в Корее молочной продукции и продуктов птицеводства, привлечение корейских инвестиций в сельское хозяйство Украины и прочее", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Корея является одним из основных торговых партнеров Украины в Восточной Азии, а в 2019 году товарооборот между странами увеличился до 831,7 миллиона долларов.

Кроме того, в ходе встречи представители государств обсудили сотрудничество для борьбы с распространением коронавируса.

"Сейчас очень важна взаимоподдержка и обмен опытом с нашими международными партнерами по противодействию этой угрозе. Мы будем благодарны корейским коллегам за любую помощь в медицинском оборудовании, тестах, специальной профилактической одежде для медицинского персонала и масках", - цитирует пресс-служба министра Петрашко.

Справка УНИАН. Украина по итогам 2019 года обновила исторический рекорд аграрного экспорта, поставив на внешние рынки продукции сельского хозяйства на сумму 22,4 миллиарда долларов – почти на 20% больше, чем годом ранее.

Импорт агропродукции в Украину в прошлом году увеличился на 11% – до 6,1 миллиарда долларов.