Экспорт украинских яблок в Азию и ЕС усложняется из-за коронавируса

Торговля с Азией постепенно восстанавливается, но у компаний-экспортеров в ЕС появились опасения из-за введения карантина в европейских странах.

Экспорт плодоовощной продукции из Украины в Азию и страны Европы усложняется на фоне коронавируса из-за проблем с транспортировкой товаров.

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Согласно сообщению Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА), некоторые экспортеры-члены ассоциации уже ощутили на себе проблемы с продажами.

"Поскольку Италия, Норвегия, Испания, Кувейт и еще несколько важных для экспорта яблок стран перестали принимать грузы, часть яблок "зависла" в портах", - говорится в сообщении.

В частности, поставщики яблок вынуждены были прекратить продажу продукции в Гонконг и Сингапур еще в январе и феврале, поскольку не было уверенности в том, каким будет спрос на момент прибытия яблок на рынок.

Отмечается, что из-за невозможности разгрузить порты со свежей плодоовощной продукцией во время пика эпидемии коронавируса в Китае, экспортеры потеряли несколько недель торговли.

"Сейчас, по информации компаний, торговля с Азией начинает постепенно восстанавливаться", - говорится в сообщении УПОА.

Также сообщается, что спрос на украинские фрукты и овощи в ЕС остается достаточно высоким, а грузовой автотранспорт в эти страны пропускают без особых проблем.

"В то же время компании имеют определенные предостережения относительно свободного автотранспорта в будущем, ведь грузовые автомобили передвигаются вместе с водителями, а различные страны начинают вводить 14-дневный карантин или вообще запрет на въезд для тех, кто недавно посещал Италию, Германию, Испанию, Францию и другие страны, где быстро распространяется коронавирус", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по словам председателя Украинской ассоциации аграрного экспорта (УААЭ) Дмитрия Крошки, украинские экспортеры аграрной продукции недополучают прибыль на рынках Азии из-за подорожания морской логистики вследствие эпидемии коронавируса.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.

После этого правительство Украины анонсировало закрытие с 12 марта до 70% пунктов пропуска на границе Украины.

В НБУ считают, что пока распространение коронавирусной инфекции оказало ограниченное и нейтральное влияние на украинскую экономику. Однако риск распространения коронавируса в мире может привести к рецессии мировой экономики и значительному замедлению экономической активности в Украине.