Минсельхоз США повысил прогноз экспорта кукурузы из Украины на миллион тонн

При этом прогноз по экспорту пшеницы сохранился на уровне 20,5 млн тонн.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) повысило прогноз урожая кукурузы в Украине в 2019-2020 маркетинговом году (МГ, июль 2019 - июнь 2020) на 1 миллион тонн по сравнению с февральским прогнозом - до 32 миллионов тонн.

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Об этом сообщается в отчете USDA за март.

В то же время USDA понизило прогноз по экспорту ячменя из Украины на 300 тыс. тонн - до 4,7 миллиона тонн.

При этом прогноз по экспорту пшеницы не изменился по сравнению с февральским прогнозом и остался на уровне 20,5 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, урожай в Украине в 2019 году составил 75 миллионов тонн, из которых 54 миллиона тонн будут экспортированы на внешние рынки.

По состоянию на 6 марта Украина экспортировала 41,7 миллиона тонн зерновых, в частности пшеницы – 16,7 миллиона тонн, кукурузы - 20,4 миллиона тонн.