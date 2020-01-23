Украина увеличила экспорт свежей рыбы почти на 40%

Основным рынком сбыта были страны Азии.

Украина в январе-ноябре 2019 года увеличила экспорт свежей рыбы в денежном эквиваленте на 39% - до 383,8 тысячи долларов.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства со ссылкой на данные Госстата.

При этом 96% всего экспорта в денежном измерении пришлось на страны Азии (369,3 тысячи долларов), а крупнейшими покупателями стали Ирак (109,5 тонны на 185 тысяч долларов) и Турция (43 тонны на 183 тысячи долларов).

Всего за 11 месяцев прошлого года Украина поставила на внешние рынки 155,2 тонны свежей и охлажденной рыбы, в частности: карпа - почти 110 тонн на 186 тысяч долларов, калкана - 42,6 тонны на 180,5 тысячи долларов, спаровых (или морских карасей - 1,4 тонны на 7,8 тысячи долларов.

Как сообщал УНИАН, промышленный вылов рыбы и биоресурсов в водоемах Украины в 2019 году увеличился на 2,2% – до 51 тысячи тонн.