Украина увеличила вылов рыбы в Черном море

Вылов рыбы в Черном море с начала года увеличился на 67% - до почти 14 тысячи тонн.

Общий промышленный вылов рыбы и других водных биоресурсов в Черном море за 11 месяцев 2019 года увеличился почти до 14 тысяч тонн, что на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства.

"Так, в течение января-ноября украинские рыбаки выловили в Черном море почти 13,9 тысячи тонн рыбы и других водных биоресурсов. За тот же период 2018 этот показатель составил 8,3 тысячи тонн", - сказано в сообщении.

В целом, согласно данным Госрыбагентства, за одиннадцать месяцев текущего года общий промышленный вылов рыбы и водных биоресурсов сократился менее чем на 1% и составил 41,1 тысячи тонн.

В частности, в Черном море вылов составил 13,9 тысячи тонн (на 67% больше), Азовском - 10 тысяч тонн (на 38% меньше, чем в январе-ноябре 2018 года), Причерноморских лиманах - 70 тонн (на 85% меньше), в реке Дунай 552 тонны (на 24% больше, чем за 11 месяцев прошлого года), в низовье Днистра с лиманом и Кучурганском водохранилище - 1,8 тысячи тонн, в Днепровско-Бугской эстуарной системе - 2,5 тысячи тонн, в водохранилищах Днепра - почти 12 тысяч тонн, в других водоемах - 204 тонны.

В пресс-службе также добавили, что больше всего за одиннадцать месяцев текущего года было выловлено рапана – 11 тысяч тонн, бычков - 8,6 тысячи тонн, карася серебристого - 5,6 тысячи тонн, тюльки и верховодки - 2,5 тысячи тонн, леща - 2,4 тысячи тонн, шпрота - 1,3 тысячи тонн, креветок - 710 тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Госрыбагентства, Украина в 2018 году сократила вылов водных биоресурсов на 6% - до 88,6 тысячи тонн.