Президент подписал закон о борьбе с аграрным рейдерством

Закон предусматривает усиление административной ответственности для регистраторов в случае совершения ими незаконных действий при регистрации.

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по противодействию рейдерству", предусматривающий, в частности, усиление административной ответственности для регистраторов в случае совершения ими незаконных действий при регистрации и обязывающий правительство провести инвентаризацию всех земельных участков, информация о которых отсутствует в земельном кадастре.

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Как сказано в карточке закона на сайте Верховной Рады, закон возвращен с подписью от президента 13 января.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по противодействию рейдерству".

Представляя законопроект, председатель Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский отмечал, что положениями законопроекта вносятся изменения в законодательные акты, что позволит комплексно урегулировать вопрос противодействия рейдерству.

Согласно пояснительной записке, закон предусматривает предоставление государственным кадастровым регистраторам доступ в онлайн-режиме к сведениям, содержащимся в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, а государственным регистраторам - право онлайн-доступа ко всем сведениям, содержащимся в Государственном земельном кадастре.

Согласно документу, государственные регистраторы прав должны проверять не только сведения в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, но и наличие соответствующих сведений в Государственном земельном кадастре. Во время проведения регистрации прав государственный регистратор также обязан проверить, имеет ли право лицо, обратившееся с заявлением о регистрации, на совершение таких действий, а также обязан проверить наличие информации о недвижимом имуществе в других государственных реестрах.

Государственный регистратор прав обязан оставлять без рассмотрения заявление о регистрации права на недвижимое имущество, если кадастровый номер земельного участка отсутствует в Государственном земельном кадастре.

Закон предусматривает усиление административной ответственности для регистраторов в случае совершения ими незаконных действий при регистрации.