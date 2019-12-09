Порошенко переписал на сына аграрный бизнес
Пятый президент Петр Порошенко вышел из основателей агропромышленной компании "Укрпроминвест-Агро", ее конечным бенефициаром стал его старший сын Алексей.
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Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
Среди учредителей "Укрпроминвест-Агро" значатся Евгений Саенко, Алексей Порошенко (конечный бенефициарный владелец) и ООО "Прайм Инвестментс".
Алексей Порошенко получил контроль над "Укрпроминвест-Агро" через CEE Confectionery Investments Limited, Roshen Europe B. V. и Roshen Group S.a.r.l.
Смена собственников произошла 31 октября.
Агропромышленная компания "Укрпроминвест-Агро" специализируется на выращивании сельхозпродукции, производстве сахара и муки и животноводстве. Земельный банк - 120 тысяч гектаров в шести областях Украины.
Алексей Порошенко также стал бенефициаром ООО "Группа Агропродинвест", учредителем которой является "Укрпроминвест-Агро", а также ряда предприятий, входящих в группу, - ЧАО "ПК" Подолье", ООО "ПК Заря Подолья", ООО "Винницкий комбинат хлебопродуктов №2", агрофирма "Дніпроагролан", АФ "Иванковцы", ООО "Мас-Агро", ООО "Правобережное" и ООО "Прогресс-НТ".
Ранее владельцем этих активов был Петр Порошенко.
Как сообщал УНИАН, Центрально-европейская кондитерская компания, бенефициаром которой является сын пятого президента Украины Алексей Порошенко, купила 9,92% акций Международного инвестиционного банка.
До этого корпорация Roshen подтвердила информацию о том, что бывший президент Украины и нардеп Петр Порошенко перерегистрировал часть своего кондитерского бизнеса Roshen на старшего сына Алексея.