Порошенко после Roshen переписал на сына банк

Принадлежащая сыну экс-президента Порошенко компания купила долю в Международном инвестиционном банке. В состав компании уже входит корпорация Roshen.

"Центрально-европейская кондитерская компания", принадлежащая сыну экс-президента Петра Порошенко Алексею, купила долю в Международном инвестиционном банке, ранее принадлежавшем Порошенко-старшему.

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Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

«Общество с ограниченной ответственностью «Центрально-европейская кондитерская компания» (ЦЕКК) приобрела долю в уставном капитале акционерного общества «Международный инвестиционный банк», - говорится в сообщении банка.

Информация о приобретенной доле акций не уточняется.

Также сообщается, что ЦЕКК - это холдинговая компания, в состав которой входит корпорация Roshen.

Справка УНИАН. «Международный инвестиционный банк» работает на рынке Украины с 2008 года. Согласно информации на сайте Национального банка, его ключевыми владельцами являются экс-президент Украины Петр Порошенко и его партнер Игорь Кононенко. На начало октября банк по объему активов занимал 30-е место среди 76 работающих в Украине банков.

Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий, в состав которой входят украинские фабрики, две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики в России, Клайпедская кондитерская фабрика в Литве, Bonbonetti Choco Kft в Венгрии, а также масломолочный комбинат «Бершадьмолоко», который обеспечивает фабрики корпорации молочным сырьем.