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Порошенко переоформляет Roshen на сына – СМИ

13:14, 07 ноября 2019
Финансы
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Компания не опровергла информацию о смене бенефициарного владельца / фото УНИАН

Как выяснил Центр противодействия коррупции, в открытом реестре национальных общественных деятелей появилась информация о смене бенефициарного владельца компании ООО "Центрально-Европейская кондитерская компания" (ЦЕКК). По состоянию на 6 ноября им значится Алексей Порошенко.

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Данные подтверждает и Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. В нем указано, что контроль над компанией перешел к Порошенко-младшему в результате получения корпоративных прав на нидерландскую Roshen Europe B. V., владеющей 85% ЦЕКК.

В Roshen опубликованную информацию не стали опровергать, но отметили, что о причинах смены владельца известно только бенефициарам, пишет Новое время.

ЦЕКК – одна из главных компаний в структуре корпорации Roshen и является учредителем ряда других предприятий. Одновременно бенефициарный владелец начал меняться и на предприятиях учредительства ЦЕКК: ООО "Рошен де люкс", ООО "КК Рошен", ООО "Рошен-Волынь", ООО "Рошен Свит" и другие, которые до недавнего времени декларировал пятый президент.

Петр Порошенко остается бенефициарным владельцем ряда других подконтрольных ЦЕКК предприятий.

Как сообщал УНИАН, крупнейший производитель кондитерских изделий в Украине корпорация Roshen сократила производство на фабрике в Литве и уволила две трети рабочих.

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Теги: #Порошенко#бизнес#Roshen