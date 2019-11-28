Также страны завершили согласование протокола по мясу птицы.

Украина сможет экспортировать рапсовый шрот и мед в Китай, поскольку страны подписали соответствующие протоколы.

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Об этом в Facebook написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Так что уважаемые производители - можете отправлять", - подчеркнул он.

Кроме того, Украина и Китай также завершили согласование протокола по мясу птицы. По словам Качки, он надеется на открытие китайского рынка для экспорта этой продукции из Украины до конца года.

Также торгпред отметил прогресс в переговорах по другим видам продукции.

"Очень продуктивной оказалась встреча с Генеральной таможенной администрацией КНР. Мы проговорили все наши действия по всем товарным позициям: молочная продукция, пшеница, ячмень, горох, фасоль, орехи, черешня, голубика, рыба и т.д. Работа по всем этим товарам значительно интенсифицируется", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября Украина экспортировала первую партию замороженной говядины в Китай, что стало возможным благодаря согласованию ветсертификата.