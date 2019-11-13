Украина экспортировала первую партию говядины в Китай

Страны согласовали ветсертификат на экспорт замороженной говядины и утвердили список украинских компаний-поставщиков.

Украина экспортировала первую партию замороженной говядины в Китай, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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“Мы долго шли к тому, чтобы открыть китайский рынок для украинской говядины. Сейчас первая партия замороженной говядины сформирована и отправлена ​​в КНР. Мы надеемся, что украинская делегация, которая вскоре приедет с визитом в КНР, сможет убедиться, что украинская говядина уже на прилавках китайских магазинов”, - цитирует пресс-служба и.о. главы ведомства Ольгу Шевченко.

Согласно сообщению, китайские эксперты проинспектировали предприятия и провели аудит государственной системы контроля в Украине, в результате чего был согласован международный ветсертификат на экспорт замороженной говядины и утвержден перечень украинских компаний, которые могут поставлять эту продукцию в Китай.

Как сообщал УНИАН, по данным Ассоциации животноводов Украины, Китай заинтересован в импорте украинской свинины, однако для начала поставок страны должны подписать ветсертификат.

По словам торгового представителя Украины - замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тараса Качки, 26-27 ноября украинская делегация будет в Пекине, где надеется подписать несколько соглашений об экспорте агропродукции в Китай.