Рада одобрила передачу госземель громадам и пересмотр полномочий Госгеокадастра

Также предлагается разрешить иностранцам приобретать участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов.

Верховная Рада приняла в первом чтении комплексный законопроект о дерегуляции в сфере земельных отношений, содержащий более 100 статей - в частности, о передаче госземель громадам и пересмотре полномочий Геокадастра.

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Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 272 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

В частности, законопроект предусматривает передачу государственных земель за пределами населенных пунктов (кроме земель, которые нужны государству для выполнения его функций) в коммунальную собственность сельских и городских советов или территориальных громад. Также им передаются полномочия по изменению целевого назначения земельных участков частной собственности.

Также предлагается пересмотреть полномочия Государственной службы по вопросам картографии, геодезии и кадастра.

"Сегодня функции государственного контроля по использованию и охране земель принадлежат Госгеокадастру Украины и выполняются им неэффективно", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что на содержание Госгеокадастра в 2018 году ушло 1,9 миллиарда гривень, а само ведомство имеет политическое и экономическое влияние.

Поэтому депутаты предлагают отказаться от центрального органа по реализации государственной политики в сфере земельных отношений и заменить его органом по реализации кадастровой деятельности и геопространственных данных.

Кроме того, законопроект намерен исключить из Земельного кодекса Украины нормы, ограничивающие возможность иностранцев и иностранных юрлиц приобретать участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов. Также документ отменяет норму, по которой такие сделки нужно согласовывать с Кабинетом министров.

Дарить земли разрешается исключительно лицам первой и второй степени родства (супруги, родители, дети, братья, сестры и др.). Запрещено внесение земучастка в уставный капитал без согласия лица, которое имеет преимущественное право.

Предусматривается, что контроль над соблюдением ограничений по концентрации земель будет осуществить Антимонопольный комитет. Планируется внедрить систему сбора и анализа данных, а также мониторинга земельных отношений на основе данных Госреестра имущественных прав на недвижимое имущество, Госгеокадастра и системы электронных торгов.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Алексей Гончарук 11 ноября призвал Верховную Раду до конца года принять пакет законопроектов, регулирующих земельные отношения. Речь идет о законопроектах: о дерегуляции земельных отношений (№ 2194), о системе прозрачных электронных аукционов относительно прав на земельные участки (№ 2195).