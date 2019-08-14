Госгеокадастр не использовал 763 миллиона на охрану сельхозземель - аудиторы

Эти средства должны использоваться на освоение, инвентаризацию и охрану земель, проведение ее нормативной оценки в соответствии с разработанными программами и проектами землеустройства.

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра не использовала 763 млн грн средств, которые поступают в порядке возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства.

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Об этом сказано в аудиторском отчете по результатам государственного финансового аудита выполнения Госгеокадастром бюджетных программ, который обнародован на сайте Государственной аудиторской службы.

"Сумма остатков средств по состоянию на январь 2019 года, которые поступают в порядке возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства и из года в год накапливаются на счетах местных бюджетов и почти не используются, составляет около 763 млн грн", - сказано в документе.

Отмечается, что эти средства должны использоваться на освоение, инвентаризацию и охрану земель, проведение ее нормативной оценки в соответствии с разработанными программами и проектами землеустройства.

При этом Госгеокадастр уполномочен подавать предложения по финансированию таких мероприятий и разработке соответствующих программ. Однако, согласно результатам аудита, рассредоточенность предусмотренных для этих целей средств усложняет их использование для финансирования крупных проектов, следовательно, они просто оседают на счетах местных властей. При этом местные власти зачастую игнорируют предложения региональных подразделений Госгеокадастра по освоению этих средств.

Госаудитслужба отмечает, что такая ситуация не способствует эффективному и качественному выполнению возложенных на Госгеокадастр функций и задач, создает предпосылки для нарушения законодательства и неэффективного использования средств государственного бюджета.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2014 года Кабмин принял решение создать Государственную службу Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра путем реорганизации Госземагентства.

В январе 2015 года Кабмин постановил реорганизовать территориальные органы Госземагентства путем их присоединения к создаваемым органам Госгеокадастра.

31 марта 2015 года Кабинет министров в связи с расформированием Госземагентства возложил его функции и полномочия на Госгеокадастр.