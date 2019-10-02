В Украине уже произвели более 200 тысяч тонн сахара

По состоянию на 1 октября в Украине заработали 25 сахарных заводов из прогнозируемых 32.

Украинские сахарные заводы с начала сезона сахароварения, который стартовал 30 августа с запуском Радеховского сахарного завода, произвели 235,1 тысячи тонн сахара.

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Об этом сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) "Укрцукор".

"По состоянию на 1 октября произведено 235,1 тысячи тонн сахара и переработано 1,7 миллиона тонн сахарной свеклы", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что всего по состоянию на текущую дату в Украине заработали 25 сахарных заводов из прогнозируемых 32.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации "Укрцукор", оптово-отпускные цены на сахар в 2019-2020 МГ могут вырасти на 18% - до 13 тысяч гривень/тонна из-за сокращения производства.

В ассоциации прогнозировали, что неурожай сахарной свеклы в Украине из-за сильных дождей может привести к сокращению производства сахара в 2019 году до 1,1 миллиона тонн.

По данным НАСУ "Укрцукор", посевные площади под сахарной свеклой в 2019 году сократились на четверть.

Украина за сезон сахароварения 2018-2019 МГ сократила производство сахара на 15% - до 1,7 миллиона тонн.