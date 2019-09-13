ЕC намерен усовершенствовать украинское законодательство по животноводству – эксперт

Финансирование от ЕС получат Госпродпотребслужба и Минразвития экономики, но точные суммы не известны.

Европейский Союз анонсировал проект по улучшению законодательства Украины в сфере животноводства, включая вопросы здоровья и благополучия животных.

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Об этом в комментарии УНИАН сказал генеральный директор директората безопасности и качества пищевой продукции Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Николай Мороз.

"Проект будет сконцентрирован на здоровье и благополучии животных, включая некоторые аспекты предыдущего проекта (проект ЕС "Совершенствование системы контроля безопасности пищевых продуктов в Украине" – УНИАН) по завершению изменений в законодательстве о безопасности (пищевых продуктов – УНИАН)”, – сказал он.

Мороз добавил, что, помимо разработки законопроектов, будет проводиться обучение специалистов и вестись коммуникация с потребителями, чтобы они могли воспринимать происходящие изменения. Также, по его словам, будут созданы компетентные органы в соответствующих структурах.

"В новой программе основными бенефициарами будет Госпродпотребслужба и, я надеюсь, Министерство развития экономики", - сказал он.

По словам Мороза, об объеме финансирования пока неизвестно.

Как сообщил руководитель проекта "Совершенствование системы контроля безопасности пищевых продуктов в Украине" Тони Вил, новый проект ЕС начнется уже 16 сентября и будет продолжаться до 2023 года, однако ЕС рассматривает возможность продления сроков.

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз завершил проект "Совершенствование системы контроля безопасности пищевых продуктов в Украине", на который выделил 6 миллионов евро. Проект был нацелен на гармонизацию украинского пищевого законодательство с европейским, и за период с 2014 по 2019 год в Украине для этих целей было разработано 11 законопроектов (5 принято) и 92 подзаконных актов (38 принято).