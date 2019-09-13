ЕС завершил проект улучшения безопасности пищевых продуктов в Украине

Украинское пищевое законодательство уже частично перешло на нормы ЕС.

Европейский Союз завершил проект, нацеленный на гармонизацию украинского пищевого законодательство с европейским, выделив на его реализацию 6 миллионов евро.

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Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель проекта "Совершенствование системы контроля безопасности пищевых продуктов в Украине" Тони Вил.

"Наш проект помогал Украине реформировать систему безопасности пищевых продуктов по европейскому принципу "от поля - к столу". Благодаря новому подходу украинский потребитель получит возможность употреблять безопасные продукты, украинский производитель – возможность выхода на европейский и мировой рынки, а государство Украина – выполнить свои обязательства в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - сказал он.

В частности, за время реализации проекта (2014-2019 годы) разработано 11 законопроектов (5 уже принято) и 92 подзаконных акта (38 принято), нацеленные на адаптацию в Украине пищевого законодательства европейского образца.

Среди уже действующих законов - "Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов", "О безопасности и гигиене кормов", "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, корма, побочные продукты животного происхождения, здоровья и благополучия животных" и другие.

Другими целями проекта были модернизация (диджитализация) ведомств, а также комплексное обучение персонала.

Как отметил Вил, на реализацию проекта ЕС выделил 6 миллионов евро. Основным бенефициаром была Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. В частности, Госпродпотребслужба получила лабораторный и IT инвентарь, а также программное обеспечение на сумму 2,5 миллиона евро.

Другие бенефициары - Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, Министерство здравоохранения, Департамент организации таможенного контроля Государственной фискальной службы.

Как сообщал УНИАН, окончание проекта "Совершенствование системы контроля безопасности пищевых продуктов в Украине" ранее было запланировано на декабрь 2016 года, но он был продлен в связи с тем, что Европейский Союз выделил дополнительные средства.