Новый зерновой терминал в порту "Южный" принял под загрузку первое судно

Глубины у причала составляют 16 метров, что позволяет принимать крупнотоннажные суда типа Post-Panamax и загружать их менее чем за 36 часов.

Новый зерновой терминал Neptune (ранее – MV Cargo), открытый американской продовольственной корпорацией Сargill совместно с украинской компанией MV Cargo, принял под загрузку зерном первое судно.

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Как сообщили УНИАН в компании MV Cargo, балкер Star Eracle пришвартовался к причалу №25 прямо во время официальной церемонии открытия терминала 6 сентября под загрузку почти 56 тыс. тонн пшеницы и далее отправится в Индонезию.

В компании отмечают, что новый зерновой терминал Neptune является самым глубоководным зерновым терминалом в Украине и на Причерноморье. Так, глубина у причала №25 составляют 16 метров, что позволяет принимать крупнотоннажные суда типа Post-Panamax и загружать их менее чем за 36 часов.

Как сообщал УНИАН, в порту «Южный» 6 сентября открыли зерновой терминал Neptune (ранее – MV Cargo), проектная мощность которого составляет 5 млн тонн зерновых в год и который обеспечит более 10% украинского экспорта. На церемонии открытия терминал получил новое имя, сменив рабочее название MV Cargo на новое имя Neptune.

Проект общей стоимостью 150 млн долл. реализован при поддержке Европейского банка реконструкции и Международной финансовой корпорации.