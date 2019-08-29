Урожай зерновых в Украине может превысить 71 миллион тонн

В частности, урожай пшеницы ожидается на уровне 27,8 миллиона тонн.

Урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2019 году может увеличиться на 1,5% по сравнению с предыдущим годом и составить 71,1 миллиона тонн, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на заместителя министра Елену Ковалеву.

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"По предварительным данным Минагропрода, ожидаемое производство зерновых культур в 2019 году составит 71,1 миллиона тонн, из них - 27,8 миллиона тонн пшеницы", - сказано в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что 28 августа Минагропрод инициировал подписание меморандума о взаимопонимании между ведомством и участниками рынка относительно объемов экспорта зерна в 2019-2020 маркетинговом году (МГ, июль 2019 - июнь 2020).

"Меморандум между Минагропродом и участниками зернового рынка является важным и традиционным документом, который в этом году мы подпишем уже девятый раз. Все предыдущие восемь лет практика подписания была успешной и позволяла нам взаимодействовать в рамках согласованных позиций и обеспечивать как прогнозированность экспорта, так и стабильность рынка зерна внутри государства", - цитирует пресс-служба Ковалеву.

По ее словам, главный документ меморандума, так называемое соглашение о взаимопонимании на 2019-2020 МГ, будет разослан всем участникам рынка до конца этой недели, а в сентябре ведомство и участники рынка определят приемлемые балансы экспорта и подписание приложений к меморандуму.

Кроме того, добавили в пресс-службе, стороны обсудили проект постановления Кабинета министров Украины относительно некоторых вопросов реализации закона о карантине растений, а также вопрос экспорта зерновых культур в Индонезию и Китай.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, урожай зерновых в 2018 году составил рекордные 70,1 миллиона тонн.

Аграрии в 2018-2019 МГ экспортировали 49,7 миллиона тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства.