В Украине подешевели арбузы: почем продают

Оптовые цены на арбузы снизились на 20% по сравнению с прошлым годом.

Несмотря на рост оптовых цен на внутреннем рынке, цена на украинские арбузы в сентябре текущего года упала на 20% по сравнению с сентябрем 2018 года – до 1,2 грн/кг, что делает арбуз самым доступным на рынке. Об этом сообщила пресс-служба аналитической платформы Eastfruit.

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“Продать арбуз оптом с поля сейчас можно в среднем по 1,2 грн/кг (около 5 центов США за кг) – на 30 копеек дешевле, чем годом ранее. Ещё неделю назад средняя оптовая цена на арбуз составляла 1 грн/кг”, – говорится в сообщении.

Для сравнения, самые дешевые яблоки и груши в оптовой торговле стоят от 8 до 10 грн/кг, купить бананы оптом можно не дешевле 23 грн/кг, столовый виноград и персик – по 20-23 грн/кг, а дыню – от 3 до 6 грн/кг.

Отмечается, что в то же время цены на арбузы в ЕС сейчас находятся “на очень высоком уровне, что связано с неблагоприятными погодными условиями для выращивания этой бахчевой культуры”.

Согласно сообщению пресс-службы, в 2018 году оптовые цены на арбуз к середине сентября резко выросли до 5 грн/кг, однако, по мнению аналитиков, повторение этого сценария в 2019 году маловероятно.

Как сообщал УНИАН, в июле оптовые цены на арбузы в Украине достигали 8-10 грн/кг, что почти в пять раз больше, чем в июле 2018 года.