Цены на арбузы выросли почти в 5 раз

Ожидается, что при увеличении урожая поздних арбузов, Украина может нарастить объемы экспорта этих ягод в страны ЕС.

Цены на арбузы в Украине в июле текущего года выросли в 4,8 раза по сравнению с июлем прошлого года, до 8-10 грн/кг, сообщила пресс-служба Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА).

Читайте такжеАбрикосы в Украине подорожали в два раза

"Несмотря на опасения производителей, цены на ранний арбуз остаются достаточно высокими. Так, сегодня купить арбуз с поля можно не дешевле 4-5 грн/кг, а в Киеве арбуз оптом продается от 8 до 10 грн/кг. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года оптовая цена на арбуз не превышала 1,7 грн/кг, а с поля его продавали дешевле 1 грн/кг", - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам директора по развитию УПОА Екатерины Зверевой, ожидается, что Украина может увеличить объемы экспорта арбузов в Европейский Союз.

"При увеличении объемов выращивания безсеменных поздних сортов арбузов мелких калибров мы сможем занять достаточно комфортную нишу поставок продукции в эти страны, начиная с середины июля и заканчивая концом октября", - отметила эксперт.

Кроме того, по словам экономиста инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрея Ярмака, снижение урожая ранних арбузов в странах ЕС привело к росту цен на эту ягоду.

"Благодаря хорошей погоде в Украине местный арбуз сейчас имеет прекрасные вкусовые качества. В то же время, в Европе цены чрезвычайно высокие из-за очень холодной весны и аномально жаркого лета, что привело к сокращению предложения и проблем с качеством арбуза в южных странах ЕС", - подчеркнул Ярмак.

В пресс-службе также напомнили, что в 2018 году ранние арбузы в Украине продавались по наиболее низким ценам, но в конце июля, когда цены на эту ягоду обычно начинали снижаться, они выросли в два раза и продолжали расти даже в сентябре, когда наблюдается пик продаж этих ягод.

Как сообщал УНИАН, по данным Ассоциации поставщиков торговых сетей, стоимость фруктовой корзины в Украине в 2019 году снизилась на 6% по сравнению с 2018 годом и составила 264,5 грн. В фруктовую корзину входит по килограмму апельсинов, бананов, винограда, лимонов и мандаринов.