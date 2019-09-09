Украинский рынок удобрений под прицелом России

Спустя пять лет с начала кровопролитной войны с Россией наше государство наложило эмбарго на минеральные удобрения из страны-агрессора, тем самым, перекрыв их поставки на отечественный рынок. Представители химической промышленности утверждают, что экономические последствия от этого долгожданного для них шага были позитивными.

История борьбы украинского химпрома с российскими производителями удобрений насчитывает уже не один год.

Началась она в далеком 2008 году, когда правительство ввело пошлины на ввоз азотного удобрения - аммиачной селитры из РФ на уровне от 9,76 до 11,91 процентов, в зависимости от производителя.

Следующее резкое повышение пошлин на ввоз этой продукции произошло в 2014 году после оккупации российскими боевиками Крыма и начала военных действий на востоке нашего государства. Тогда пошлины на импорт аммиачной селитры из страны-агрессора выросли до 20,5-36 процентов, и спустя четыре года снова подскочили до 42,96 процентов.

В 2016 году к санкционному списку прибавились производители карбамида и карбамидо-аммиачной смеси, пошлины на которые колебались от четырех до тридцати двух процентов.

И, в конце концов, в мае этого года Кабмин принял решение не ограничиваться полумерами, а ввести полный запрет на ввоз на таможенную территорию Украины азотных, калийных и фосфорных удобрений из РФ, который вступил в силу с 1 июля.

Для того, чтобы обсудить последствия принятого решения, эксперты и представители отечественного химпрома и АПК в ходе круглого стола, прошедшего в Международном фонде Блейзера, обсудили какое влияние на промышленность и экономику страны оказало введение санкций. И насколько этот опыт применим к другим отраслям экономики, где Украине также приходится защищать свои интересы от торговой экспансии российских компаний.

Первые результаты

Советник президента Украины Владимира Зеленского, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко в ходе проведенного мероприятия отметил, что с введением санкций предприятия химической отрасли, находящиеся на грани либо в состоянии банкротства, начали постепенное восстановление. По его словам, ограничительные меры Кабмина в отношении минеральных удобрений российского производства полностью поддерживаются офисом президента, так как позитивно сказываются не только на самой промышленности, но и на уровне занятости населения, поскольку предприятия химпрома возвращают на рабочие места своих сотрудников.

«С введением санкций наши химические предприятия, лежавшие в руинах в течение, как минимум, последних нескольких лет, вдруг начали слабо, но все-таки поднимать голову, и это поднятие головы означало, в том числе, запуск предприятий, которые фактически не работали... Нужно понимать, что химпром – это ещё и вопросы, связанные с занятостью населения. Есть целые регионы, где химические предприятия являются фактически градообразующими. Я уже не говорю о том, что крупные игроки нашего рынка удобрений находятся на территориях, близких к зоне проведения военных действий», - сказал он.

Устенко добавил, что с экономической точки зрения введение подобных ограничительных мер в отношении какой-либо продукции может повлечь за собой ее резкое подорожание на внутреннем рынке, однако благодаря стабильному курсу национальной валюты и ряду других факторов скачка цен удалось избежать – они оставались стабильными на протяжении года и в канун осенней посевной кампании.

В то же время Устенко отметил, что уже сегодня необходимо думать о том, как в будущем не допустить резкого подорожания минеральных удобрений на украинском рынке.

«Если на первом этапе цены [на удобрения, - ред.] остались стабильными, это совсем не означает, что и в дальнейшем так будет», - сказал он, добавив, что в условиях подобной турбулентности нужно максимально поддерживать отечественного производителя, чтобы сохранить позитивный тренд.

По его словам, допуск российских импортеров на рынок только усугубит и без того шаткое положение отечественных химических предприятий.

«В моем понимании, стратегия импортеров должна была работать так: пытаться заходить на рынок, выдавливать нашего производителя, чтобы посадить на подобного рода иглу наших аграриев, которые, очевидно, понимают все риски в среднесрочной и долгосрочной перспективе», - отметил Устенко.

Эксперт считает, что это, в свою очередь, не только даст возможность российским поставщикам диктовать цены на рынке, но и может поставить существование отечественного химпрома под угрозу.

Импорт из нетипичных стран

Согласно данным вице-президента Союза химиков Украины и директора по регуляторной политике Group DF Игоря Гольченко, в результате введения ограничений и последующего сокращения предложения российских удобрений на украинском рынке, практически аномально вырос объем поставок в наше государство продукции из стран, для которых производство удобрений является нетипичным. По мнению Гольченко, это говорит о том, что, несмотря на эмбарго, Россия все равно продолжает реализовывать свою стратегию по увеличению экспорта, не оставляя отечественный рынок в покое, а используя в этих целях других игроков - наших соседей и традиционных торговых партнёров Украины, которые, как отметил уже Олег Устенко, вполне могут пользоваться своими временными преимуществами для поставок продукции на украинский рынок.

«Результатом введения санкций стала потеря одного миллиона тонн азотных удобрений российского производства в Украине и восьмисот тысяч тонн сложных удобрений», - сообщает Гольченко об абсолютных цифрах потерь российских корпораций от введенного Украиной эмбарго. «В то же время, за полгода 2019 года пятьсот тысяч тонн азотных удобрений было привезено в Украину из Польши, Литвы, Турции, Грузии, Болгарии, которых на рынке раньше никогда не было. Беларусь, понятно», - поясняет Гольченко объёмы возросшего импорта из других стран. Таким образом, полмиллиона из миллиона уже ввезено в Украину в этом году.

Гольченко подчеркнул, что, если Украина не примет меры по защите отечественного производителя, РФ сможет обойти введенное эмбарго и в скором будущем задавит украинский химпром.

По подсчетам эксперта, уже к 2020 году Россия намерена на 300% увеличить свой экспортный потенциал по удобрениям, а украинский рынок для страны-оккупанта является приоритетным. Именно об этом говорит стратегия развития химической отрасли РФ, разработанная несколько лет назад.

Межотраслевой компромисс

Любые изменения на украинском рынке минеральных удобрений – будь то повышение цен или дефицит – всегда ощущают на себе отечественные аграрии, как основные потребители этой продукции. Потому логично, что в сложившейся ситуации некоторые аграрии ностальгируют по дешевому российскому товару, которым российские компании и трейдеры заваливали украинский рынок в 2014-2018 годах, провоцируя остановку украинских предприятий и создавая фактически неконкурентную ситуацию для других производителей - как из Украины, так и из-за рубежа.

О том, какую экономическую цену порой приходится платить за так называемые "дешевые" российские удобрения, проиллюстрировал заместитель директора госпредприятия «Укрпромвнешэкспертиза» Сергей Поважнюк. «Российские производители разработали тактику – через низкие цены они захватывают рынок, вытесняя украинских конкурентов. Как только этого удалось достичь, они существенно поднимают цены», - говорит Поважнюк, демонстрируя на графиках, как эта тактика сработала в Украине в 2017 году.

"Когда в феврале 2017 году украинские производители из-за давления российского импорта вынуждено остановили производство, цены на азотные удобрения в марте и апреле резко подскочили. Именно этот скачек цен негативно отразился на урожае зерновых и подсолнечника в 2017 г. Мы получили минус 4 млн тонн зерна и минус 1,5 млн тонн подсолнечника потому что российскими производителями был искусственно создан дефицит минеральных удобрений в посевной период. И они все это монетизировали в повышение цен», - напоминает Сергей Поважнюк.

Советник президента Украины Олег Устенко считает, что нахождение точек соприкосновения между украинскими химиками и аграриями является комплексным вопросом. "С одной стороны, химики, кроме всего прочего, имеют и свои собственные узкоотраслевые интересы, которые, в том числе, совпадают с общегосударственными. Но стоит не забывать и о другой стороне - украинских аграриях», - заявил Устенко.

Президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко, как представитель аграрного сообщества, отметил, что компромисс может быть достигнут при условии, что вопрос будет решаться на общегосударственном уровне.

«Нам нужно увеличить применение минеральных удобрений на две трети… Где их можно взять? У самих себя… У нас огромное количество предприятий, но для того, чтобы они эффективно работали, должна быть соответствующая государственная политика», - сказал он.

В свою очередь, заместитель директора госпредприятия «Укрпромвнешэкспертиза» Сергей Поважнюк согласился с коллегами и сообщил, что без развития собственного химического производства невозможно будет обеспечить стабильное покрытие нужд украинских аграриев.

«Без национального производства удобрений невозможно обеспечить стабильное покрытие внутреннего спроса. Не существует ни одной страны мира, которой бы это удалось. У нас есть все шансы нарастить свое производство. Спрос на удобрения - это около двух миллиардов долларов. Если не имеем своих, то отдадим деньги на закупку за рубежом, а это эквивалент 15 миллионов тонн зерна. При отсутствии собственных поставок – это будут поставки из России, а это экономические и политические риски», - сказал Поважнюк в ходе круглого стола.

Стратегическое планирование

Таким образом, эксперты, представляющие интересы отечественной химической промышленности, сошлись во мнении, что без развития производства минеральных удобрений внутри страны удовлетворить спрос аграриев на эту продукцию и, как следствие, продолжить наращивать валютную выручку от продажи зерна будет невозможно.

По мнению генерального директора Федерации работодателей Украины Руслана Ильичева, комплексная стратегия развития собственного производства удобрений уже готова и, в случае реализации, может быстро принести положительный экономический эффект.

«Проект комплексной стратегии разработан и находится в Министерстве экономики. Мы объединим усилия и будем обращаться к новому министру, просить поддержки Офиса президента, чтобы создать рабочую группу, проработать краткосрочные, долгосрочные и среднесрочные механизмы и быстро применить необходимые инструменты. Эффект и влияние на экономику может быть быстрым», - сказал он.

В стратегии есть несколько ключевых предложений: снижение цены на газ для химзаводов, собственная добыча сырья для удобрений и программа субсидирования фермеров.

«Первое, надо что-то делать с ценой на газ для химической промышленности, есть достаточно много примеров в других странах. Второе - это система развития минерально-сырьевых ресурсов. Комплексные удобрения мы не можем делать без импорта фосфатов, калия. В Украине эти месторождения есть», - пояснил Ильичев.

«Также, понимая нагрузку на аграриев, правительство должно продумать комплексную программу субсидирования аграриев при покупке отечественных удобрений», - добавил он.

Эксперты отмечают, что запрет украинского правительства приходится рассматривать не как окончательную экономическую победу, а как очередной шаг к защите своих рынков от недобросовестного российского импорта. Без комплексного подхода в поддержке украинской химической промышленности и сектора АПК вряд ли стоит ожидать, что полученный эффект от ведения санкций закрепится надолго.

Анжелика Бузина