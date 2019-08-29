В Украине состоится презентация нового пикапа JAC T8

Кроме достойных ходовых характеристик, этот современный пикап обладает очень прочной стальной рамой и полным спектром интеллектуальных систем безопасности.

Компания «Богдан-Автотрейд» – официальный дистрибьютор автомобилей JAC в Украине анонсирует презентацию нового пикапа JAC T8, которая состоится 5 сентября в Киеве. Модель уже доступна в официальной дилерской сети JAC по специальной выгодной цене 608 000 грн. за максимальную комплектацию.*

Спроектированный на базе новейшей международной платформы 8-го поколения, JAC Т8 воплощает в себе современные тенденции производства пикапов и представляет самый высокий уровень Made in China. Пикап JAC T8 охватывает полный спектр обновления в стиле, мощности, безопасности и комфорте. Сочетая роскошный дизайн SUV и производительность коммерческого автомобиля JAC T8 создан и для комфортной жизни, и для эффективной работы.

«Слоган новой модели «Легко жить, легко работать» отражает обновленное применение пикапа JAC. Благодаря интеллектуальным функциям и новомуинтерьеру этот утилитарный автомобиль теперь предлагает больше роскоши и комфорта, чем другой автомобиль этого класса. С помощью JAC T8 Вы сможете с легкостью транспортировать груз весом до 900 кг, с высокой рамной конструкцией преодолевать большие расстояния, в том числе и на бездорожье, а также путешествовать в комфортабельной и уютной атмосфере. – рассказывает Александр Луценко, Генеральный директор компании «Богдан-Автотрейд». Благодаря универсальному применению новая модель может заинтересовать семью, фермеров и микробизнес. Среди ключевых преимуществ нового пикапа JAC T8 следует отметить модный спортивный дизайн, большие габариты, усиленную систему безопасности, просторный интерьер и мощный дизельный двигатель».

Разработанный в итальянском научно-исследовательском институте JAC, дизайн Т8 выражает красоту внедорожных моделей JAC и подчеркивает новый эксклюзивный стиль пикапа.

Вместительная грузовая платформа размером 1520мм х 1520мм х 470мм, которая может перевозить до 900 кг, предлагает новые возможности для различных нагрузок и перевозок.

В зависимости от комплектации JAC T8 оснащается 2.0-литровым бензиновым или дизельным двигателем. В настоящее время применение новейшей технологии обеспечивает такую же мощность и крутящий момент, как и традиционный 2,5-литровый двигатель. Высокоэффективный 2.0-литровый дизельный двигатель генерирует максимальную мощность 139 л.с. и максимальный крутящий момент 320 Нм. Тем временем технология турбоннаддува и система Common Rail позаботится об оптимизации расхода топлива и снижении уровня шума.

Передняя двухрычажная независимая подвеска обеспечивает комфорт и стабильное вождение, эффективно уменьшая силу вибрации и ударов от столкновения с дорожным покрытием. Задняя подвеска на листовых рессорах создает плавный ход при движении на неровных дорогах или под большой нагрузкой.

Кроме достойных ходовых характеристик, этот современный пикап обладает очень прочной стальной рамой и полным спектром интеллектуальных систем безопасности. В зависимости от комплектации автомобиль оснащается ABS + EBD, системой курсовой стабилизации ESC, камерой кругового обзора 360 градусов, TPMS, системой помощи при старте движения на подъеме (HАC), двумя подушками безопасности и системой предупреждения о выезде из полосы движения (LDW).

Больше информации о новинке Вы сможете узнать на официальном сайте компании jac.ua.

*Цена 608 000 грн. указана на модель JAC T8 в комплектации Full Extra. Специальная цена действует до 30 сентября 2019 года. Количество акционных автомобилей ограничено. Детали уточняйте у менеджеров по продаже в автосалоне.