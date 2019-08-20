"Золотая" картошка: эксперты рассказали, когда подешевеет популярный продукт

Фермеры и трейдеры не исключают, что уже через неделю картофель в Украине начнет дешеветь.

Цены на картофель продолжают расти, что не является типичным явлением для второй половины августа. Покупатели видят в этом первые признаки будущего дефицита картофеля в Украине.

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Информация о том, что Украина уже в августе начала импортировать картофель из соседней Беларуси, только укрепляет уверенность участников рынка в прогнозах существенного падения собственного производства. Впрочем, фермеры и трейдеры не исключают, что уже через неделю картофель в Украине начнет дешеветь, пишет “Инфо-Шувар”. Произойдет это за счет увеличения предложения именно отечественной продукции.

«Текущий рост цены на картофель - это следствие влияния погодных условий на сроки посадки и созревания картофеля. Мы уже писали о снижении урожайности ранних и средних сортов картофеля в 1,5 раза к предыдущему году. Именно поэтому летом мы увидели рекордно высокие цены на эту продукцию. Ситуацию относительно поздних сортов пока оценивать рано, хотя по разным оценкам коммерческих производителей, урожайность будет ниже на 10-30%. Но не это является поводом для текущего роста цены, главная причина - задержка в созревании клубней поздних сортов. Год назад большинство украинских хозяйств уже начали собирать урожай, а в этом году даже на Юге фермеры начнут это делать за 7-10 дней. То есть, возможно, что в конце августа цены на картофель начнут падать и даже импорт может приостановиться»,- рассказала руководитель департамента «Аналитика» ОРСП «Шувар» Татьяна Гетьман.

По данным «Инфо-Шувар», заинтересованность в импорте резко упадет, когда цены на картофель в Украине снизятся до 6-7 грн/кг (0,22-0,25 EUR/кг). По состоянию на 20 августа 2019 года на крупнейшем в Западной Украине оптовом рынке «Шувар» картофель предлагается по 10-12 грн/кг (0,36-0,43 евро/кг), это в 2,5 раза дороже, чем в предыдущие 2 сезона. Цены держатся на рекордных показателях в течение всего августа, впрочем и спрос на картофель на «Шуваре» в последний месяц лета является самым большим среди других составляющих «борщевого набора».