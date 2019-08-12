Почему в Украине подорожали лук и картофель: эксперты назвали причины

Эксперты также отметили рост цен на картофель после снижения неделей ранее.

Розничные цены на лук репчатый в Украине за последнюю неделю выросли на 8-9% и составили около 8 гривень/килограмм, сообщила пресс-служба Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА).

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"По итогам недели цены на лук в Украине выросли на 8-9% до 24-28 центов за килограмм (6,74-7,86 гривни - УНИАН), хотя до этого непрерывно снижались с середины июля из-за проведения активной уборочной кампании", - сказано в сообщении.

По словам директора по развитию УПОА Екатерины Зверевой, причиной роста цен на лук стало похолодание в северных регионах Украины, где выращивается основная часть лука.

Эксперты также отметили рост цен на картофель на украинском овощном рынке после снижения неделей ранее.

"Под конец прошлой недели диапазон цен на картофель составил 32-39 центов за кг, вплотную приблизившись к ценам на эту продукцию в Польше (35-45 центов/килограмм)", - отметили в пресс-службе.

В ассоциации подчеркнули, что цена на картофель на украинском рынке уже не только в два раза выше, чем годом ранее, но и достигла рекордных для этого периода ценовых значений как минимум за последние пять лет.

По словам Зверевой, в дальнейшем цены на картофель в Украине будут снижаться, поскольку с началом массовой уборочной кампании картофеля нового урожая будет выравниваться баланс спроса и предложения, что приведет к некоторой стабилизации ценовой ситуации на рынке.

Как сообщал УНИАН, по данным УПОА, огурцы в Украине за последнюю неделю подорожали в полтора раза до 10-15 гривень/килограмм.

Овощи борщового набора в Украине за 2018 год подорожали почти в два раза - до 56,6 гривни. Урожай овощей в 2018 году составил 9,4 миллиона тонн.