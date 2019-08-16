Сельхозпроизводство в Украине выросло на 12%

Сельскохозяйственные предприятия увеличили производство на 21,6%, а хозяйства населения - на 1,3%.

Рост производства сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-июле текущего года составил 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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В частности, сельскохозяйственные предприятия за отчетный период увеличили производство на 21,6%, а хозяйства населения - на 1,3%.

Производство растениеводческой продукции за семь месяцев этого года выросло на 20,4% по сравнению с январем-июлем прошлого года. Рост производства этой продукции на сельхозпредприятиях составил 31,5%, а в хозяйствах населения - 5,5%.

В то же время производство животноводческой продукции за январь-июль увеличилось на 2,2% по сравнению с январем-июлем прошлого года. Рост производства на сельхозпредприятиях составил 7,7%, при этом в хозяйствах населения производство животноводческой продукции сократилось на 2,7%.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, рост сельхозпроизводства в 2018 году составил 7,8% по сравнению с 2017 годом. В частности, сельскохозяйственные предприятия увеличили производство на 12,1%, а хозяйства населения – на 2,2%.