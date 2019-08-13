Минагропрод выплатил аграриям 64 миллиона компенсаций процентов по кредитам

За отчетный период 400 сельхозпроизводителей привлекли льготных кредитов на сумму 3,8 млрд грн.

Министерство аграрной политики и продовольствия с начала года по состоянию на 9 августа выплатило аграриям 64,12 млн грн дотаций в рамках государственной программы компенсации процентов по кредитам, сообщила пресс-служба министерства.

Читайте такжеУрожай зерновых и масличных в Украине может установить новый рекорд

"По состоянию на 9 августа в структурные подразделения областных государственных администраций (ОГА) фактически направлено 64,12 млн грн на компенсацию процентов по привлеченным кредитам. В частности, вся сумма уже перечислена заемщикам", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что больше всего компенсаций получили сельхозпроизводители Винницкой области - 6,17 млн грн, а также Черкасской (5,95 млн грн), Киевской (5,43 млн грн), Полтавской (4,5 млн грн), Хмельницкой (4,29 млн грн), Харьковской (3,94 млн грн), Черниговской (3,4 млн грн), Сумской (3,38 млн грн), Днепропетровской и Херсонской (3,22 млн грн) областей.

По данным ведомства, за отчетный период 400 сельхозпроизводителей привлекли льготных кредитов на сумму 3,8 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в принятом государственном бюджете на 2019 год сократила финансирование государственной поддержки аграрного сектора на 1 млрд грн по сравнению с прошлым годом - до 5,7 млрд грн. В частности, на программу частичной компенсации стоимости сельскохозяйственной техники в 2019 году было выделено 681,9 млн грн.

В феврале 2018 года Кабмин выделил на программу поддержки аграрного сектора 6,3 млрд грн, из которых 4 млрд грн были предусмотрены на поддержку животноводства. В ноябре Кабмин увеличил дотации крупнейшим агрохолдингам в 2018 году на 500 млн грн - до 1,7 млрд грн.

В течение 2018 года украинские аграрии и эксперты неоднократно просили правительство перераспределить средства государственных дотаций, в частности, направить средства на удешевление кредитов для фермеров, а также упростить механизм получения дотаций для малых и средних хозяйств.