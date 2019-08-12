Украина с начала года увеличила экспорт мяса на 20%

Украине удалось увеличить экспорт мясной продукции благодаря широкой географической диверсификации и закреплению на новых рынках сбыта, а также за счет увеличения экспортных поставок мяса птицы.

Экспорт продукции мясной группы из Украины за полгода увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 364 миллиона долларов, сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики" со ссылкой на заместителя директора института Николая Пугачева.

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"В первом полугодии 2019 года экспорт продукции мясной группы увеличился против января-июня 2018 года почти на 20% - до 364 миллионов долларов", - сказано в сообщении.

По словам эксперта, Украине удалось увеличить экспорт мясной продукции благодаря продолжающейся широкой географической диверсификации и закреплению на новых рынках сбыта после потери российского.

"Если еще в 2015 году позиции основного импортера украинского мяса и субпродуктов удерживала Россия, то с 2017 года преобладают поставки на рынки стран Европы, Азии и СНГ", - отметили в пресс-службе.

Так, за шесть месяцев текущего года крупнейшим импортером украинского мяса стала Саудовская Аравия с долей 21% в общей структуре экспорта этой продукции из Украины. Кроме того, закупки осуществляют Нидерланды - 14,9%, Словакия - 9,1%, Беларусь - 5%, Азербайджан и Ирак - по 4,8%. По словам Пугачева, совокупная доля этих стран занимает около 60% всех объемов экспорта украинской мясопродукции в денежном выражении.

Кроме того, по словам эксперта, увеличению экспорта продукции мясной группы из Украины поспособствовало продолжающееся с 2016 года увеличение экспортных поставок мяса птицы. Так, экспорт этой продукции в первом полугодии текущего года увеличился на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 211 тысяч тонн. При этом общая стоимость экспорта этого вида мясной продукции за шесть месяцев выросла на 28% и составила 307 миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, по данным Фискальной службы, Украина в 2018 году сократила экспорт свинины более чем в полтора раза, мяса птицы - увеличила на 21%.