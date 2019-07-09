Украинские аграрии уже намолотили более 11 миллионов тонн ранних зерновых

В частности, озимой пшеницы намолочено 7,3 млн тонн, или 32% к прогнозу.

Украинские аграрии по состоянию на 8 июля намолотили 11,3 млн тонн ранних зерновых с площади 3,4 млн га, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, озимой пшеницы намолочено 7,3 млн тонн с площади 2,1 млн га, или 32% к прогнозу; ячменя - 3,6 млн тонн с площади 1,1 млн га (43%); гороха - 402 тыс. тонн с площади 187 тыс. га, (66%).

Кроме того, ржи на текущую дату намолочено 2 тыс. тонн с площади 0,6 тыс. га (0,5%), а овса - 1,5 тыс. тонн с площади 1 тыс. га (0,4%).

Также, по данным ведомства, озимого рапса намолочено 1,1 тонн с площади 519 тыс. га, или 40% к прогнозу.

Как сообщал УНИАН, 2 мая украинские аграрии завершили сев ранних яровых культур, засеяв 2,1 млн га.

Урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 млн тонн.