В Украине подешевели фрукты

При этом фрукты в Украине стоят на 7% дешевле, чем в Польше.

Стоимость фруктовой корзины в 2019 году снизилась на 6% по сравнению с 2018 годом и составила 264,5 гривни, сообщил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

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"За год фрукты подешевели на 6% и стоят дешевле, чем в Польше", - написал Дорошенко.

Эксперт уточнил, что в фруктовую корзину вошло по килограмму апельсинов, бананов, винограда, лимонов и мандаринов.

В частности, по словам эксперта, цена на килограмм винограда в апреле 2019 года снизилась на 12% по сравнению с прошлым годом и составила 120,6 гривни; лимонов - снизилась на 2%, до 36,9 гривни; мандаринов - на 10%, до 34,5 гривни. При этом цена на бананы в апреле этого года составила 32,2 гривни и не изменилась по сравнению с 2018 годом.

В то же время, отметил эксперт, килограмм апельсинов в 2019 году подорожал на 9% - до 40,3 гривни против 36,9 гривни годом ранее.

"Таким образом, с апреля 2018 года по апрель 2019 года фруктовая корзина подешевела на 6% - с 282,1 гривни до 264,5 гривни", - подчеркнул эксперт.

Дорошенко добавил, что эксперты ассоциации также сравнили цены на фрукты на украинском оптовом рынке "Столичный" и польском рынке "Бронише". По словам эксперта, набор из апельсинов, бананов, лимонов и мандаринов (по килограмму) обходится украинцам в 130,8 гривни, в то время как полякам - в 141,1 гривни.

"То есть, по состоянию на сегодня фрукты стоят у нас на 7% дешевле. Так, апельсины продавались оптом в Киеве по 24 гривни, а в Варшаве - по 35 гривень, бананы стоили 30,8 гривни у нас и 34,2 у них, лимоны обходились в 41 грн в Украине и в 32,1 гривни в Польше, мандарины - по 35 гривень тут и 39,2 гривни там", - отметил эксперт.

При этом он уточнил, что в корзину для сравнения не вошел виноград, поскольку он не представлен на официальном сайте рынка "Столичный".

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в марте 2019 года в годовом выражении - по сравнению с мартом 2018 года - составила 8,6%, замедлившись с 8,8% в годовом измерении месяцем ранее.