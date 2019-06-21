Поголовье свиней в украинских приусадебных хозяйствах может сократиться на треть

Сокращению поголовья свиней способствует также отсутствие идентификации животных в приусадебных хозяйствах.

Поголовье свиней в украинских приусадебных хозяйствах в следующие пять лет может сократиться на 35% - до 1,7 миллиона голов из-за распространения опасного вирусного заболевания африканской чумы свиней (АЧС) и низкого уровня биологической безопасности.

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Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации свиноводов Украины.

"На сегодня более 40% общего свинопоголовья в Украине приходится на приусадебный сектор. Однако за пять лет ситуация может ощутимо измениться, а количество свиней в хозяйствах населения может сократиться до 1,7 миллиона голов", - говорится в сообщении.

По словам главы ассоциации Оксаны Юрченко, в течение последних пяти лет количество свиней в домохозяйствах населения сокращается в среднем на 7,5% в год. Так, в 2015 году оно насчитывало 3,6 миллиона голов, а в этом году - 2,6 миллиона.

"Если такая тенденция сохранится - до 2025 года в хозяйствах населения количество свиней уменьшится до 1,7 миллиона голов", - подчеркнула она.

В пресс-службе отметили, что сокращению поголовья свиней способствует распространение АЧС, а также отсутствие идентификации животных в приусадебных хозяйствах, и, соответственно, низкий уровень биологической безопасности.

"В случае подозрения на африканскую чуму свиней собственники таких свиней пытаются как можно быстрее их сбыть, что способствует распространению болезни. Продажа неидентифицированных забитых в домашних условиях свиней на стихийном рынке, в свою очередь, усложняет контроль эпизоотической ситуации в стране", - подчеркнули в ассоциации.

В то же время, отметила Юрченко, с 1 января 2025 года вступит в силу положение о запрете на реализацию на рынках животных, которые забиты в домашних условиях: в соответствии с законом Украины "Об основных принципах и требованиях безопасности пищевых продуктов" в продажу будет допускаться лишь мясо свиней, забитых на сертифицированных бойнях. Глава ассоциации подчеркнула, что профессиональное сообщество свиноводов поддерживает вступление в силу этой нормы, поскольку она позволит решить проблему неконтролированного распространения АЧС.

Как сообщал УНИАН, согласно опубликованному в январе 2017 года прогнозу Госпродпотребслужбы, если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 миллиона свиней, или 4 миллиарда гривень, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 миллиарда гривень.

По данным Госпродпотребслужбы, количество случаев заболевания АЧС в Украине в 2018 году сократилось на 13% по сравнению с 2017 годом - до 145.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.