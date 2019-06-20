Дорогая Дания и дешевая Румыния: Евростат сравнил цены на продукты в странах ЕС

Первые три места по дороговизне продуктов питания в Европе заняли Дания, Люксембург и Австрия.

В 2018 году уровень стоимости соизмеримого корзины продуктов и безалкогольных напитков в ЕС был вдвое выше в самом дорогом государстве-члене, чем в самом дешевом.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Евростат.

"Дания имела самый высокий уровень цен на продукты питания и безалкогольные напитки в ЕС в 2018 году - 130% от среднего показателя по блоку", - говорится в сообщении.

Далее идут Люксембург и Австрия (125%), Ирландия и Финляндия (120%) и Швеция (117%). Самый низкий уровень цен наблюдался в Румынии (66%), Польше (69%), Болгарии (76%), Литве (82%), Чехии (84%) и Венгрии (85%).

Для хлеба и зерновых уровень цен колебался от 54% от среднего по ЕС в Румынии до 152% в Дании; на мясо - от 63% в Польше и Румынии до 146% в Австрии; а для молока, сыров и яиц - от 71% в Польше до 136% на Кипре.

Самые низкие уровни цен на алкогольные напитки были зарегистрированы в Болгарии и Румынии (74% от среднего по ЕС) и Венгрии (77%), а самые высокие в Финляндии (182%), Ирландии (177%) и Швеции (152%).

Для табака уровень цен был вчетверо выше самом дорогом государстве-члене, чем в самом дешевом. Самый низкий уровень цен наблюдался в Болгарии (49% от среднего по ЕС), Польши (60%) и Хорватии (62%), а самый высокий в Великобритании (204%), Ирландии (201%) и Франции (на 141%).