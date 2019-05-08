Украина с начала года сократила экспорт сыров

При этом импорт сыров вырос почти в полтора раза - до 5,5 тысячи тонн на сумму 25,7 миллиона долларов.

Объем экспорта сыров из Украины в январе-апреле 2019 года составил 2,4 тысячи тонн, что на 11% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, говорится в таможенной статистике, опубликованной на сайте Государственной фискальной службы (ГФС).

Читайте такжеУкраина сократила экспорт молочных продуктов: что продаем и кому

Согласно сообщению, в денежном выражении экспорт сыров за отчетный период сократился на 14% и составил 8,7 миллиона долларов.

Объем импорта сыров в Украину за 4 месяца 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в натуральном выражении увеличился на 48% – до 5,5 тысячи тонн, а в денежном выражении вырос на 35,2% – до 25,7 миллиона долларов.

Экспорт сгущенных молока и сливок из Украины в январе-апреле в натуральном выражении остался на том же уровне, что и в январе-апреле прошлого года и составил 9,8 тысячи тонн, а в денежном - увеличился на 17,9%, до 19,7 миллиона долларов. Импорт этих продуктов в отчетном периоде составил 634 тонны на сумму 1,3 миллиона долларов.

Также украинские производители в январе-апреле экспортировали 7,6 тысячи тонн сливочного масла, что на 37% меньше, чем за этот же период 2018 года. В денежном выражении экспорт составил 30,9 миллиона долларов, что на 40,5% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Импорт сливочного масла в Украину за отчетный период сократился в натуральном выражении на 4% - до 377 тонн на сумму 2,3 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, по данным таможенной статистики, Украина в 2018 году экспортировала 8 тысяч тонн сыров, что на 8% меньше, чем в 2017 году. Импорт сыров в Украину за минувший год вырос на 37% - до 13,7 тысячи тонн.