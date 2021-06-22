Жительнице Харьковской области под кровать заполз сетчатый питон.
Об этом сообщает патрульная полиция Харьковской области на своей странице в Facebook.
Инцидент произошел в понедельник, 21 июня, днем.
"Патрульные Роман Жицкий и Александр Сидоренко получили необычный вызов. Заявительница сообщила, что обнаружила в собственной квартире змею. Оказавшись в такой нетипичной ситуации, она сильно разволновалась, позвонила 102 и попросила помочь ей", - рассказывают патрульные.
Когда патрульные прибыли на помощь, в квартире под кроватью они увидели сетчатого питона. Гражданка не смогла объяснить, как именно змея попала в ее жилище.
Полицейские поймали пресмыкающееся и отвезли его к ветеринару. Питон был совершенно здоров. Его решили поместить на временное содержание в контактный зоопарк для ухода специалистами.
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