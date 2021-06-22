Женщина не смогла объяснить, как именно змея попала в ее жилище.

Жительнице Харьковской области под кровать заполз сетчатый питон.

Об этом сообщает патрульная полиция Харьковской области на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел в понедельник, 21 июня, днем.

"Патрульные Роман Жицкий и Александр Сидоренко получили необычный вызов. Заявительница сообщила, что обнаружила в собственной квартире змею. Оказавшись в такой нетипичной ситуации, она сильно разволновалась, позвонила 102 и попросила помочь ей", - рассказывают патрульные.

Когда патрульные прибыли на помощь, в квартире под кроватью они увидели сетчатого питона. Гражданка не смогла объяснить, как именно змея попала в ее жилище.

Полицейские поймали пресмыкающееся и отвезли его к ветеринару. Питон был совершенно здоров. Его решили поместить на временное содержание в контактный зоопарк для ухода специалистами.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко