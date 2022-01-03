На станцию прибыла и часть сезонной экспедиции, в основном это инженеры и механики, которые продолжат работы по модернизации станции.

На станцию "Академик Вернадский" к Новому году зимовщикам доставили свежие овощи и фрукты, которые закончились еще несколько месяцев назад.

Об этом сообщается на Facebook-странице Национального антарктического научного центра.

Также на станцию прибыла первая часть сезонной экспедиции, что отправилась из Киева 5 декабря, для проведения модернизации объекта.

"Особенно коллег ждали зимовщики 26-й УАЭ, ведь это первые их "гости" с апреля 2021 года. Тем более, они прибыли не с пустыми руками, а привезли, в частности, свежие овощи и фрукты, которые закончились на "Вернадском" еще несколько месяцев назад. В эту сезонную команду входят в основном технические специалисты – инженеры и механики, которые продолжат начатые ранее работы по модернизации станции", - информируют в научном центре.

Читайте такжеВ Одесской области в степь доставили стадо куланов (фото)Планируется, что в ближайшие два месяца совместно с коллегами-зимовщиками будет выполнен ряд работ.

Напоминается, что масштабную модернизацию станции "Академик Вернадский" НАНЦ начал 3 года назад, впервые с момента передачи станции Украине от Британии в 1996 г.

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