В популярном курорте на Закарпатье обнаружили тонны мусора (видео)

В селе Квасы находится турбаза с лечебными минеральными водами.

На Закарпатье при въезде в туристическое село Квасы, где находится турбаза с лечебными минеральными водами, обнаружили тонны мусора.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

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По их словам, на Раховский полигон свозят отходы с близлежащих сел. Мусор также попадает в реку Тиса, которая протекает рядом.

Чиновники утверждают, что перенести полигон некуда, так как вокруг горы. Проблема не решается уже долгое время, что только ухудшает ситуацию.

Как сообщал УНИАН, Государственная экологическая инспекция в прошлом году совершила 21 тысячу проверок по засорению земельных ресурсов. Убытки, нанесённые за этот период превысили миллиард гривень.