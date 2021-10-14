Лисы свободно разгуливают по городу в поисках пищи. Они не боятся ни людей ни машин.

В Виннице нашествие лис - несколько дней подряд местные жители снимают на камеры прямо в центре города молодых животных.

Лисы свободно разгуливают по городу в поисках пищи. Они не боятся ни людей ни машин. Лисицы бегают как у многоэтажек, так и по дороге.

В лесном хозяйстве говорят, что нашествие лис - это большая проблема. Их развелось столько, что животные вынуждены идти в город, чтобы прокормиться.

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Автор: Виолетта Орлова