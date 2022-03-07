Ранее в РФ заявили о подрыве дамбы, блокирующей подачу воды в Крым.

После захвата оккупантами Новокаховской ГЭС вода в оккупированный Крым так и не пошла.

Об этом сказал советник ОП Алексей Арестович.

"Они взяли Новокаховскую ГЭС, они огромные усилия туда бросили. Это было единственное место для воздушного десанта. Там были бои, несколько раз она переходила из рук в руки. Но там такое количество войск, что просто взяли. И, по их сообщениям, взорвали дамбу в Крым. Но взорвать ее можно трижды, чтобы пошла вода в Крым, нужно постараться. Как я знаю, вода не идет. Мы сделали так, что это не так просто восстановить даже после захвата", - сказал Арестович.

Ранее российские оккупанты заявляли, что подорвали бетонную дамбу в Скадовском районе Херсонской области и начали расчистку Северо-Крымского канала для возобновления подачи по нему воды в Крым.

Вас также могут заинтересовать новости: