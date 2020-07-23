Швейцария выделяет 1,4 миллиона франков на очистку воды для жителей Донбасса

На Донбасс прибыли грузовики с химическими реагентами для очистки питьевой воды.

Швейцария выделяет 1,4 млн франков гуманитарной помощи на очистку воды для жителей Донбасса.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, президент Украины Владимир Зеленский и президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Зоммаруга во время поездки на Донбасс посетили коммунальное предприятие «Компания «Вода Донбасса».

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Зеленский отметил, что это коммунальное предприятие обеспечивает питьевой водой около четырех миллионов жителей Донецкой области, среди прочего, украинцев, находящихся на временно оккупированных территориях. С 2014 года объекты КП неоднократно подвергались обстрелам со стороны незаконных вооруженных формирований, из-за чего периодически прекращалась подача воды. Ухудшилось техническое состояние инфраструктуры предприятия, возросла нехватка химических реагентов для очистки воды и технологического оборудования.

«В этих обстоятельствах для нас чрезвычайно важной стала гуманитарная помощь со стороны Швейцарии. Десятки тысяч тонн химических реагентов для очистки, установки для обеззараживания питьевой воды и многое другое позволили предотвратить гуманитарную катастрофу в Донецкой области», - сказал глава государства.

Он приветствовал новую швейцарскую программу сотрудничества с Украиной на следующие три года, согласно которой на нужды «Воды Донбасса» в 2020 году выделено 1,4 млн швейцарских франков.

«Сегодня мы с госпожой президентом встречаем гуманитарный груз из Швейцарской Конфедерации - это еще 17 грузовиков. 15 из них привезли химикаты и реагенты. Один доставит средства личной защиты в центральную больницу Славянска. А еще один - гидролизные аппараты для очистки воды в Волноваху и Мариуполь. Сегодня я искренне благодарю наших швейцарским друзьям за важную и ценную помощь», - отметил президент Украины.

Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко добавил, что с международной помощью планируется модернизация канала Северский Донец - Донбасс. Также предусматривается совершенствование работы водопровода для уменьшения зависимости от территории, где продолжаются боевые действия, и внедрение энергоэффективных технологий. В рамках повышения энергоэффективности планируется замена старых труб на новые, пластиковые. Также предполагается установить новые насосы, что поможет уменьшить энергопотребление в 1,5 раза.

В свою очередь, президент Швейцарии отметила, что поставки питьевой воды очень важны для преодоления гуманитарных вызовов. Это наглядно продемонстрировал коронакризис, поскольку вода означает гигиену.

Она подчеркнула, что Швейцария оказывает гуманитарную помощь населению Украины на линии разграничения, начиная с 2015 года.

По ее словам, поскольку нынешняя зима была теплой, для подготовки питьевой воды пришлось тратить больше химических реагентов, и их запасы на складах заканчиваются.

«Поэтому я очень рада, что мы смогли передать 300 тонн помощи для очистки воды и соответствующие приборы, которые помогут людям получить чистую воду. Господин президент, будьте уверены, что это не последняя гуманитарная помощь от Швейцарии - в сентябре мы планируем следующую большую партию. Швейцарский народ и правительство не оставят Украину», - сказала Зоммаруга.

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