В Шанхае шестимесячное панденя показали посетителям зоопарка (видео)

Люди приходят посмотреть на панду в масках.

Шестимесячное панденя показали посетителям зоопарка в Шанхае. Но только через стекло.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Ведь зоологи боятся, что люди заразят животное коронавирусом. Действительно ли такое может случиться – неизвестно. Однако в зоопарке решили перестраховаться.

Панда весит уже 18 кг, хотя при рождении имел лишь 185 граммов. Питается еще преимущественно маминым молоком, но уже распробовал и бамбуковые листья.

Ранее УНИАН сообщал, что пара панд из венского зоопарка так и не смогла продолжить род несмотря на благоприятные во время изоляции условия. Зверинец сейчас закрыты, поэтому его работники надеялись, что самичку и самца ничто не будет отвлекать. Впрочем, сперва панды побился, а потом так и не сблизились.