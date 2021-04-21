В этом году семь новых телят увеличили популяцию / фото Парк природы "Беремицкое"

В парк природы "Беремицкое" на Черниговщине вернулись потомки туров.

Читайте такжеРастаял крупнейший в мире айсберг - ученыеОб этом сообщается на странице парка в Facebook.

"Природа настолько восстановилась, что на Черниговщину вернулись потомки туров, а самое главное, что за эти полтора года они очень хорошо адаптировались в местах исторического проживания своих предков", - говорится в сообщении.

Стадо из 12 особей быков Хека в прошлом году пополнилось двумя телятами, а в этом году еще семь новых телят увеличили популяцию.

Работники парка отметили, что любоваться животными можно только со стороны.

фото Парк природы "Беремицкое"
фото Парк природы "Беремицкое"
фото Парк природы "Беремицкое"

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская