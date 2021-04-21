Стадо из 12 особей быков Хека в прошлом году пополнилось двумя телятами.

В парк природы "Беремицкое" на Черниговщине вернулись потомки туров.

Читайте такжеРастаял крупнейший в мире айсберг - ученыеОб этом сообщается на странице парка в Facebook.

"Природа настолько восстановилась, что на Черниговщину вернулись потомки туров, а самое главное, что за эти полтора года они очень хорошо адаптировались в местах исторического проживания своих предков", - говорится в сообщении.

Стадо из 12 особей быков Хека в прошлом году пополнилось двумя телятами, а в этом году еще семь новых телят увеличили популяцию.

Работники парка отметили, что любоваться животными можно только со стороны.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская