В парк природы "Беремицкое" на Черниговщине вернулись потомки туров.
Читайте такжеРастаял крупнейший в мире айсберг - ученыеОб этом сообщается на странице парка в Facebook.
"Природа настолько восстановилась, что на Черниговщину вернулись потомки туров, а самое главное, что за эти полтора года они очень хорошо адаптировались в местах исторического проживания своих предков", - говорится в сообщении.
Стадо из 12 особей быков Хека в прошлом году пополнилось двумя телятами, а в этом году еще семь новых телят увеличили популяцию.
Работники парка отметили, что любоваться животными можно только со стороны.
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