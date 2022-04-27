При Государственной экологической инспекции работает штаб, который фиксирует экопреступления на территории Украины.

В Украине в результате российской агрессии уже зафиксировано более 100 случаев экоцида.

Об этом и. о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец сообщил в эфире всеукраинского информационного телемарафона.

"С самого первого дня войны мы включили все возможные инструменты для того, чтобы понять, какой вред наносится или будет нанесен окружающей среде. При Государственной экологической инспекции работает штаб, который фиксирует все экозлочины, которые происходили и сейчас продолжают происходить на территории Украины. Фиксируем абсолютно все убытки. Имеем уже более 100 случаев фактически экоцида, имеем более 1200 фактов такого или иного воздействия на окружающую среду: это и разрывы снарядов, и горение леса, и определенные химические загрязнения", - сказал он.

По словам стрелка, еще не один год понадобится Украине, чтобы восстановить территории – сгоревший лес, поврежденные заповедные объекты и тому подобное.

Он добавил, что все убытки подсчитываются, чтобы потом РФ предъявить их в виде репараций или других инструментов. "Потому что Россия должна ответить за все те последствия, за все те убытки, которые она сегодня наносит окружающей среде нашей родной Украины", - подчеркнул Стрелец.

Также и. о. министра напомнил, что на поставку древесины из России и Беларуси объявлено эмбарго.

"Организация, которая регистрирует сертификаты необработанной древесины или изделий из древесины, приостановила действие всех российских и белорусских сертификатов. Фактически цивилизованный мир объявил эмбарго на поставку древесины из России и Беларуси", - добавил Стрелец.

Как сообщал УНИАН, в марте Международная некоммерческая организация "Лесной попечительский совет (FSC) согласилась приостановить действие всех торговых сертификатов в России и Беларуси, запретив этим экспорт их продукции деревообработки и лесного хозяйства во все цивилизованные страны. Такое решение было принято на обращение Украины.

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