По словам старшей сестры близняшек, Джорджия - опытный дайвер.

В Мексике туристка из Британии вызволила свою сестру из пасти крокодила. Обе оказались в больнице.

Об этом пишет BBC.

28-летние сестры-близняшки плавали в лагуне близ города Пуэрто Эскондидо. Вдруг Мелиссу затащил под воду крокодил.

"Когда Джорджия нашла Мелиссу, сестра уже не реагировала. Она стала тащить ее вверх - назад к безопасной лодке", - рассказала старшая сестра девушек Хана.

Читайте такжеВ Днепре утка с утятами остановила движение по центральному проспекту (видео)Женщине удалось вытащить сестру, но к лодке вернулся крокодил. Она не растерялась и начала бить его.

По словам Ханы, крокодил бросал Мелиссу "как куклу".

"К счастью, сорвиголова-близняшка била его по морде снова и снова, потому что он возвращался три раза, и чтобы спасти сестру", - рассказала Хана.

Сейчас сестры находятся в местной больнице. Обеим выписали антибиотики.

У Мелиссы в легких вода, одно из них может быть повреждено. Ей проводят искусственную вентиляцию. Также девушку ввели в искусственную кому, потому что врачи опасаются заражения от полученных ран.

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Автор: Людмила Жерновская