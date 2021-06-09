В Мексике туристка из Британии вызволила свою сестру из пасти крокодила. Обе оказались в больнице.
Об этом пишет BBC.
28-летние сестры-близняшки плавали в лагуне близ города Пуэрто Эскондидо. Вдруг Мелиссу затащил под воду крокодил.
"Когда Джорджия нашла Мелиссу, сестра уже не реагировала. Она стала тащить ее вверх - назад к безопасной лодке", - рассказала старшая сестра девушек Хана.
Читайте такжеВ Днепре утка с утятами остановила движение по центральному проспекту (видео)Женщине удалось вытащить сестру, но к лодке вернулся крокодил. Она не растерялась и начала бить его.
По словам Ханы, крокодил бросал Мелиссу "как куклу".
"К счастью, сорвиголова-близняшка била его по морде снова и снова, потому что он возвращался три раза, и чтобы спасти сестру", - рассказала Хана.
Сейчас сестры находятся в местной больнице. Обеим выписали антибиотики.
У Мелиссы в легких вода, одно из них может быть повреждено. Ей проводят искусственную вентиляцию. Также девушку ввели в искусственную кому, потому что врачи опасаются заражения от полученных ран.
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