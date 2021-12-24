В результате аварии произошла утечка технической воды объемом примерно 80 тысяч кубометров.

В Кривом Роге в результате разрушения дамбы на ЧАО "АрселорМиттал Кривой Рог" техническая вода попала в трубопровод.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

"В результате разрушения дамбы на ЧАО "АрселорМиттал Кривой Рог" произошла утечка технической воды объемом примерно 80 тысяч кубических метров. Вода попала в регулирующую емкость №1, №2, а также в трубопровод", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что специалисты Госэкоинспекции, которые после аварии прибыли на предприятие, во время осмотра места чрезвычайной ситуации обнаружили утечку большого количества загрязненной технической воды на прилегающем земельном участке сельскохозяйственного назначения.

Инспекторы осуществили отбор проб почвы для лабораторного исследования. В случае подтверждения факта загрязнения земель, Госэкоинспекция проведет расчет убытков.

В ведомстве добавили, что обстоятельства и причины этой аварийной ситуации в настоящее время устанавливаются комиссией Гоструда. Госэкоинспекцией ответственные лица привлечены к административной ответственности.

АрселорМиттал Кривой Рог: что известно

Металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог", который принадлежит индийскому миллиардеру Лакшми Митталу, является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций комбината "Криворожсталь" в октябре 2005 года, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "АрселорМиттал Кривой Рог".

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