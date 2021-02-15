Посмотреть на забавы маленьких панд пришли тысячи людей.

В Китае после ремонта и дезинфекции свои двери для посетителей вновь открыл крупнейший в мире питомник гигантских панд.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

По случаю китайского Нового года его еще и украсили: развесили традиционные фонари, яркие плакаты и игрушки, что порадовало маленьких медвежат. Посмотреть на забавы маленьких панд в первые дни пришли тысячи людей.

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Автор: Олег Давыгора