В Китае нашли самый редкий примат на планете: он пел брачную песню на закате

В конце 1950-х годов на острове насчитывалось около двух тысяч особей этого примата, а уже к 1970-м годам их оставалось всего 10.

На острове Хайнань обнаружили пару особей одного из самых редких в мире приматов, хайнаньского гиббона. Находка дает надежду, что этот близкий к исчезновению вид все же сохранится.

За последние полвека численность хайнаньских гиббонов катастрофически снизилась. Сегодня они обитают только в небольшой полоске леса на китайском острове Хайнань, сообщает ВВС.

В конце 1950-х годов на острове насчитывалось около двух тысяч особей этого примата, а уже к 1970-м годам их оставалось всего 10.

Дефорестация уничтожает естественную среду обитания хайнаньского гиббона, но благодаря программе консервации вид надеются спасти: по подсчетам 2003 года в лесу было уже около тридцати особей.

Ситуация осложнена тем, что хайнаньский гиббон как правило живет семьями из одной мужской особи, двух самок и детей. Такие семьи складываются сложно, на острове их было всего несколько, и находка еще одной репродуктивной пары очень важна.

Жители деревни неподалеку от леса, где обитают гиббоны, еще в прошлом году сообщили об обезьяньих криках, доносящихся из отдаленной части леса. Этот вид гиббона обозначает свою территорию, передвигаясь между кронами деревьев и громко крича.

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То, что это самец и самка, которые образовали пару, установили позже, заметив их вместе поющими на закате в брачном ритуале.

Сохранением хайнаньского гиббона уже почти 20 лет занимается организация Hainan Gibbon Conservation Project, которой управляет гонконгский ботанический сад Kadoori.

По словам представителя организации Филипа Ло, хайнаньский гиббон - самый редкий примат на планете, но есть вероятность того, что особь сможет преодолеть кризис и не вымереть. Находка с этой точки зрения - "это хорошие новости, которые подбодрят других защитников природы".

Когда программа сохранения вида только начиналась в 2003 году, на острове жили всего 13 гиббонов в двух группах. В рамках программы были организованы патрули и мониторинг, проведены исследования поведения и экологических потребностей мартышек. В лесу были высажены тысячи деревьев.

Сегодня в мире существует около 20 видов гиббона, которые обитают в джунглях от Индии до острова Борнео. Большинству этих видов грозит вымирание из-за дефорестации, охоты или нелегальной торговли.

В Китае за последние годы исчезли два вида гиббонов, а оставшиеся, включая хайнаньского гиббона, классифицированы Международным союзом охраны природы, как критически близкие к вымиранию.

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