Животное, вероятно, пришло из леса, который находится рядом.

В Киеве в парк Партизанской славы забрел лось. Животное испуганно бегало по футбольному полю, а потом легло отдохнуть.

Как передает корреспондент УНИАН, люди делают фото и видео животного. Прохожие выдвигают разные версии откуда он пришел. Свидетели предположили, что лось забрел сюда из лесной зоны, которая прилегает к парку.

Раньше в этом парке лосей не замечали.

Неравнодушные люди вызвали полицию и спасателей. Полиция приехала на вызов, но сделать ничего не смогла и уехала из парка.

В настоящее время лось пока находится на футбольном поле.

Лоси в Киеве

Время от времени в город забредают лоси. Так, некоторое время назад в Киеве прямо посреди жилых кварталов заметили лося. "В Киеве по Саперно-Слободской улице бегает лосяш. Как сохатый пробрался в город и по каким делам - непонятно", - сообщалось тогда. А раньше в пригороде Киева, в городе Ворзель, люди заметили двух лосей, которые разгуливали по улицам рано утром.

Вас также могут заинтересовать новости: