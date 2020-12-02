Животное вытащили, отогрели и отпустили в лес.

На Черниговщине егеря спасли молодого лося, который попал в пожарный водоем на территории военного полигона.

Читайте такжеВ Таллиннском зоопарке шимпанзе помыла пол и окна в своем вольере (видео)Об этом сообщает Черниговское областное управление охотничьего и лесного хозяйства.

«Вчера во время обхода территории полигона военнослужащие наткнулись на молодого самца лося, который попал в вероятно бывший пожарный водоем заброшенной старой военной пекарни возле села Ревунов Круг. Заполненное водой бетонное сооружение в земле (размером примерно четыре на пять и глубиной пять метров) могло стать смертельной ловушкой для животного», - говорится в сообщении.

Об этой ситуации военнослужащие проинформировали специалистов отдела охотничьего хозяйства областного управления лесного и охотничьего хозяйства. К месту происшествия сразу отправились егерские службы.

Совместными усилиями удалось спасти уже полностью истощенное животное из ловушки.

"Лося положили на сухую солому, укрыли покрывалом, разложили возле него костер. Через некоторое время животное, отдохнув и согревшись, благополучно вернулось в лес», - рассказали в управлении.

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Автор: Ирина Синельник