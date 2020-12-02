Егерям удалось спасти уже полностью истощенное животное из ловушки / фото Черниговское областное управление охотничьего и лесного хозяйства

На Черниговщине егеря спасли молодого лося, который попал в пожарный водоем на территории военного полигона.

Читайте такжеВ Таллиннском зоопарке шимпанзе помыла пол и окна в своем вольере (видео)Об этом сообщает Черниговское областное управление охотничьего и лесного хозяйства.

«Вчера во время обхода территории полигона военнослужащие наткнулись на молодого самца лося, который попал в вероятно бывший пожарный водоем заброшенной старой военной пекарни возле села Ревунов Круг. Заполненное водой бетонное сооружение в земле (размером примерно четыре на пять и глубиной пять метров) могло стать смертельной ловушкой для животного», - говорится в сообщении.

Об этой ситуации военнослужащие проинформировали специалистов отдела охотничьего хозяйства областного управления лесного и охотничьего хозяйства. К месту происшествия сразу отправились егерские службы.

фото Черниговское областное управление охотничьего и лесного хозяйства

Совместными усилиями удалось спасти уже полностью истощенное животное из ловушки.

"Лося положили на сухую солому, укрыли покрывалом, разложили возле него костер. Через некоторое время животное, отдохнув и согревшись, благополучно вернулось в лес», - рассказали в управлении.

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Автор: Ирина Синельник