У берегов Ирладии акула перевернула байдарку с рыбаком, сбросив его в воду.
Видео инцидента опубликовало издание Daily Star.
Рыбак Грэхем Смит из графства Донегол отправился на каяке на рыбалку и поймал на удочку атлантическую сельдевую акулу. В какой-то момент леска, которую тянет акула, оказывается за плечом рыбака, и мужчина переворачивается.
Читайте такжеГигантский крокодил украл акулу у рыбаков и попал на видео
Смит оказывается в воде, но его команда помогает ему залезть обратно в байдарку.
«Атлантические сельдевые акулы очень умные. С ними сложно справиться. Я боролся с этой акулой около 15-20 минут», - поделился впечатлениями Смит.
В результате происшествия ирландец лишился видеокамеры и мобильного телефона общей стоимостью 430 фунтов.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В США из озера достали золотую рыбку весом 4 килограмма (фото)
- В Австралии огромный крокодил вылез на пляж и на глазах у девушки съел двух акул (видео)
- На Львовщине спасатели освободили из ледяной ловушки лебедей (фото)
- В Антарктиде пингвин запрыгнул в лодку к туристам, чтобы спастись от голодных косаток (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram