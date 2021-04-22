В результате происшествия ирландец потерял видеокамеру и мобильный телефон.

У берегов Ирладии акула перевернула байдарку с рыбаком, сбросив его в воду.

Видео инцидента опубликовало издание Daily Star.

Рыбак Грэхем Смит из графства Донегол отправился на каяке на рыбалку и поймал на удочку атлантическую сельдевую акулу. В какой-то момент леска, которую тянет акула, оказывается за плечом рыбака, и мужчина переворачивается.

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Смит оказывается в воде, но его команда помогает ему залезть обратно в байдарку.

«Атлантические сельдевые акулы очень умные. С ними сложно справиться. Я боролся с этой акулой около 15-20 минут», - поделился впечатлениями Смит.

В результате происшествия ирландец лишился видеокамеры и мобильного телефона общей стоимостью 430 фунтов.

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Автор: Денис Прядко