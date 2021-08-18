Уже 23 августа первые гости обновленного зоопарка смогут увидеть, как звери живут не в "камерах для заключенных", а в более комфортных условиях.

В Харькове после глобальной реконструкции открывается зоопарк, главной особенностью которого станет отсутствие тесных клеток для животных. Однако сначала туда смогут попасть далеко не все.

Об этом рассказал директор зоопарка Алексей Григорьев в программе "Насправді" на телеканале "Simon".

Уже 23 августа, в День города Харькова, зоопарк без клеток и тесных вольеров для животных примет первых гостей. Однако пока что туда не пустят жителей Харьковской области и людей, приехавших из других городов Украины. Решение ограничить вход для туристов обусловлено тем, что первыми увидеть зоопарк должны многодетные семьи и дети с инвалидностью.

По словам директора, иногородних начнут пускать в зоопарк уже в сентябре.

Однако и жители Харькова не смогут попасть в зоопарк без предварительной регистрации. Для посещения все желающие будут обязаны предоставить свой идентификационный номер, чтоб доказать харьковскую регистрацию. Это можно сделать на сайте зоопарка или через приложение "Приват24".

Читайте такжеПауки с четырьмя челюстями: украинцев предупредили о ядовитых существах, которые прыгают и кусаются (фото)Помимо этого, харьковчанам будет нужно выбирать точную дату и время посещения. Также стоит заранее определиться с маршрутом. В первое время для посещения будут открыты только два маршрута для экскурсий: "Тропа тигра" и "Африканская саванна".

Зоопарк еще находится в активной фазе реконструкции, поэтому все его части будут открываться постепенно. По словам директора, после открытия это место станет знаковым не только для Харькова, но и для всей Украины, а также всего мира.

В зоопарке посетители смогут увидеть жизнь животных: как они питаются, общаются с сородичами и проводят время. Отсутствие стандартных клеток поможет жителям зоопарка чувствовать себя комфортно.

В новых вольерах предусмотрены все условия для животных: температура, влажность, режим подачи еды. Интересно, что питаться звери будут не как "заключенные". Работники зоопарка будут прятать еду, а животным придется "включать" свои инстинкты и погружаться в условия, максимально приближенные к реальным условиям естественной среды обитания.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в харьковском экопарке показали детенышей ягуара. Малыши родились ещё полтора месяца назад, но их только сейчас начали выпускать в уличный вольер.

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Автор: Полина Кузенко